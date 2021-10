Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Arges reiau actiunile de tipul maraton de vaccinare, in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19. In week-end, la Mioveni, primaria localitatii va organiza un maraton, in timp ce in alte doua comune din judet, la targurile saptamanale, vor fi amplasate corturi…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta un nou maraton de vaccinare in mai multe centre din Bucuresti. “Avem in plan in perioada urmatoare sa organizam un maraton de vaccinare in mai multe centre de vaccinare din Capitala, insa, trebuie sa definitivam in acest moment toate detaliile…

- Direcția de Sanatate Publica Botoșani organizeaza, cu sprijinul Primariei și al Prefecturii Botoșani, in acest weekend, un maraton de vaccinare la Parcul de Agrement Cornișa, in incinta Patinoarului.

- Instituția Prefectului Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana astazi, au fost distribuite centrelor de vaccinare, echipelor mobile și medicilor de familie din județ 275.333 doze vaccin Pfizer, 26.860 doze vaccin Moderna, 46.660 doze vaccin AstraZeneca…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.540 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 318.030 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- Voleibalista CS Dacia Mioveni 2012, Daniela Gabriela Dumitru, a fost convocata la stagiul de pregatire al lotului național juniori II-volei feminin, care se deruleaza in perioada 15.08 – 17.09.2021, la Toplița. CITEȘTE ȘI: CFR Calatori anunța modificari ale programului pe ruta Pitești – Curtea de…