- Un maraton de vaccinare impotriva COVID-19 incepe de astazi, 4 mai, in șapte centre ale Ministerului Apararii din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara. Pana pe 11 mai, adica timp de opt zile, doritorii pot merge in spitalele militare pentru imunizare, fara programare. Spitalele…

