Maraton de vaccinare: Centrele de vaccinare anti-Covid din București deschise în fiecare week-end până la sfârșitul anului Pentru susținerea ritmului de vaccinare și atingerea indicelui de imunizare necesar limitarii pandemiei COVID-19, opt centre din sectoarele Capitalei vor fi deschise publicului eligibil la vaccinare și vor funcționa cu program prelungit incepand din aceasta saptamana, in fiecare weekend pana la sfarșitul anului. Aceste centre sunt: Sectorul 1: ROMPEXPO, 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson) Centrul de vaccinare nr.1: 2 fluxuri Moderna – program 8.00 – 24.00; Centrul de vaccinare nr.2: 4 fluxuri Pfizer – program 8.00 – 24.00; Centrul de vaccinare nr.4: 2 fluxuri Johnson&Johnson – program… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrele și programul de funcționare:Sectorul 1: ROMEXPO, 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson)* Centrul de vaccinare nr.1: 2 fluxuri Moderna - program 8,00 - 24,00;* Centrul de vaccinare nr.2: 4 fluxuri Pfizer - program 8,00 - 24,00;* Centrul de vaccinare nr.4: 2 fluxuri Johnson&Johnson…

- Opt centre de vaccinare impotriva COVID-19 vor funcționa in toate sectoarele Capitalei și vor avea program prelungit incepand de sambata, ca parte a maratonului de imunizare. Centre de vaccinare deschise in Sectorul 1 ROMEXPO, 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson): Centrul de vaccinare…

- Opt centre din sectoarele Capitalei vor fi deschise publicului eligibil la vaccinare si vor functiona cu program prelungit incepand din aceasta saptamana, in fiecare weekend, pana la sfarsitul anului, a anunțat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID19. Lista…

- Aceste centre sunt:Sectorul 1: ROMEXPO, 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson)Centrul de vaccinare nr.1: 2 fluxuri Moderna – program 8.00 – 24.00;Centrul de vaccinare nr.2: 4 fluxuri Pfizer – program 8.00 – 24.00;Centrul de vaccinare nr.4: 2 fluxuri Johnson&Johnson – program 8.00 – 24.00.Sectorul…

- Un nou maraton de vaccinare are loc in acest weekend, in București, anunța Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii, care precizeaza ca, de fapt, pana la finalul anului va fi un astfel de eveniment, in fiecare sfarșit de saptamana. In total, sunt disponibile 49 de fluxuri de vaccinare, in toate…

- Aceste centre sunt:Sectorul 1: ROMEXPO, 8 fluxuri (2 Moderna, 4 Pfizer, 2 Johnson&Johnson)Centrul de vaccinare nr.1: 2 fluxuri Moderna – program 8.00 – 24.00;Centrul de vaccinare nr.2: 4 fluxuri Pfizer – program 8.00 – 24.00;Centrul de vaccinare nr.4: 2 fluxuri Johnson&Johnson – program 8.00 – 24.00.Sectorul…

- 33.790 s-au imunizat pana luni, la ora 08.00, la șase centre din București, unde s-au format mai multe cozi, in cadrul acțiunii Maratonului Vaccinarii, anunța Comitetul Național de Vaccinare. In același timp, in ultimele 72 de ore, 66.880 de bucurești s-au vaccinat. Cele mai multe vaccinari din cadrul…

- Peste 10.000 de persoane au fost vaccinate, pana sambata dimineata, in cadrul maratonului organizat la Bucuresti. Potrivit Comitetului de coordonare a vaccinarii, de la debutul maratonului pana sambata, la ora 8.00, in Bucuresti s-au vaccinat 21.796 de persoane, din care 10.898 in cadrul maratonului.…