Maraton de pian în cadrul Festivalului „Hoinar” 2021, la Filarmonica Braşov Un spectaculos maraton de pian cu trei concerte interpretate in aceeași seara și doua piane pe scena, deschide Festivalul „Hoinar” 2021, pe 2 decembrie la Filarmonica din Brașov. Festivalul “Hoinar” se deschide pe 2 decembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica din Brasov, cu un concert pentru doua piane in prima auditie romaneasca. Joi seara, de la ora 19.00, pe scena Salii Patria a Filarmonicii din Brasov vor urca pe scena Daria Ioana Tudor – lector la celebra Universitat der Kunste din Berlin, cu o cariera internationala pe scenele din Germania, Austria sau Statele Unite ale Americii – si Florian… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

