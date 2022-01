Maraton de evenimente la Teatrul Colibri Teatrul pentru copii și tineret Colibri se intalnește in aceasta saptamana cu public divers, de la copii, la adolescenți, tineri și adulți, atat acasa, la Craiova, cat și in deplasare, la București, unde participa la evenimentul „TIC PITIC – Zilele Small size“, la invitația Teatrului „Ion Creanga“. Vineri, 28 ianuarie, Teatrul Colibri va prezenta, la București, spectacolul muzical „De-aș fi Scufița Roșie“, adaptare dupa Frații Grimm, de și cu Geo Dinescu și Marin Fagu, in cadrul evenimentului „TIC PITIC – Zilele Small size“ – ediția a 8-a. Cele doua reprezentații ale spectacolului sunt programate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

