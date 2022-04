Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 31 martie, a fost o zi in care s-a trait la cote inalte emoția mulțumirilor venite din partea beneficiarilor celor 4 TIR-uri care au ajuns miercuri in Ucraina, plecand de la depozitul logistic din Halmeu cu sprijinul Rotary Club Baia Mare 2005, anunța Consiliul Județean Maramureș. 10 persoane,…

- Tot mai mulți ucraineni care ajung in Maramures prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației iși manifesta dorința de a se stabili pe o perioada mai indelungata in județul nostru. Procedurile in acest sens se fac in colaborare cu Centrul Regional Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) informeaza despre derogarea temporara pentru introducerea de animale, altele decat animalele de companie, pe teritoriul UE, care nu indeplinesc in totalitate conditiile de introducere in Uniunea Europeana, cu conditia…

- ”Nu avem intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui sa nu escaladeze situația, sa nu impuna nicio restricție, ne indeplinim toate obligațiile și le vom indeplini in continuare”, a declarat vineri președintele Vladimir Putin la ceremonia de ridicare a drapelului de stat pe feribotul Mareșal…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Mai multe canale de Telegram au distribuit informații false despre „implicarea Republicii Moldova în conflictul din Ucraina” transmite unimedia.md. Sursele nevrednice vorbesc despre „participarea în acțiuni militare la comanda Maia Sandu, și activarea aeroportului…

- La nivelul Consiliului Județean Maramureș a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) și totodata au fost alocate sumele necesare din fondul de rezerva pentru a fi utilizate in cazul in care va fi nevoie sa asiguram alimente, materiale de igiena sau medicale tuturor celor care…

- Orice interventie militara rusa in Ucraina va avea consecinte si costuri enorme, iar Uniunea Europeana este ferma si unita in a condamna intimidarile Rusiei la adresa Ucrainei si tentativele ruse de a submina securitatea si democratia europene.