- Politistii de frontiera au confiscat aproximativ 31.000 pachete de tigari de provenienta ucraineana, ascunse intr-un spatiu special amenajat intre compartimentul marfa si cel destinat pasagerilor, in tavanul si peretii dubli ai caroseriei unui microbuz. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului…

- Primul grup de contrabandisti, format din trei barbati, a fost observat in zona localitatiii de frontiera Vicovu de Sus (Suceava), acestia transportand colete voluminoase. Politistii de frontiera au pornit in urmarirea suspectilor, iar cand acestia au fost somati verbal sa se opreasca, au…

- Polițiștii de Frontiera de la Sighetu Marmației au avut parte de o urmarie ca-n filme și au fost nevoiți sa iși foloseasca armamentul din dotare pentru a opri niște contrabandiști. Automobilul in care se aflau aceștia a fost oprit in trafic dar șoferul nu a raspuns somațiilor oamenilor legii. Polițiștii…

- Doi contrabandiști au fost opriți joi, 12 aprilie, cu focuri de arma. Aceștia au lovit și mașina Poliției de Frontiera. Contrabandiștii circulau cu un Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Polițiștii de frontiera au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control mașina respectiva, moment…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- „In perioada minivacanței prilejuite de Sarbatorile Pascale structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat in intreaga țara pentru liniștea și siguranța cetațenilor, nefiind inregistrate evenimente grave in planul ordinii publice. (…) Poliția de Frontiera a suplimentat personalul…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Europol si Eurojust, au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic de migranti pe ruta Bulgaria/Serbia/Cipru - Romania…

- Cateva sute de camioane asteapta, marti, sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, coloana formata pe autostrada pan-europeana fiind de aproximativ cinci kilometri. Soferii automarfarelor asteapta trei ore pentru control. Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera,…