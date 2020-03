Stiri pe aceeasi tema

Un tanar revenit recent din Italia, originar din localitatea Curtuiușu Mare, comuna Valea Chioarului a avut neințelegeri cu familia pentru ca a fost trimis sa locuiasca in podul casei. Tanarul nu era izolat la domiciliu, nu a revenit in țara din zone aflate in carantina sau din zona galbena. Este asimptomatic,…

Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, din zona Somcuta Mare a anuntat ca se sinucide. Familia a fost cea care a sunat la 112 si a cerut sprijin si nu tanarul cum s-a crezut initial (din primele informatii furnizate de autoritati). Acesta a revenit in tara, aseara, din zona sudica a Italiei.…

Alerta maxima in Maramures! Un barbat din Baia Mare este infectat cu temutul virus Autoritatile au anuntat vineri depistarea a inca doua cazuri de infectie cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 45 de ani, din Baia Mare, si o femeie in varsta de 38 de ani, din Timisoara.

De ultima ora! Alerta in Maramureș din cauza epidemiei. 82 de persoane venite din Italia,in izolare 82 de persoane din Maramureș, abia intorsi in tara au fost plasati de autoritati in izolare , dupa ce Italia a devenit focar de infecție.

Accident mortal in Maramures in urma cu putin timp. Doua masini facute praf.O persoana a murit in urma impactului In aceasta dimineața pe D.J. 109 F intre localitațile Baiuț și Lapuș s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul unei persoane.

Rugaciunea Tatal Nostru, modificata. Vezi care este noua versiune si cum explica Biserica Catolica aceasta schimbare Biserica catolica din Italia va folosi, din acest an, o noua versiune a rugaciunii Tatal Nostru, mai precis, invocația "Nu ne duce pe noi in ispita" va fi inlocuita cu "Nu ne abandona…

ACCIDENT GRAV in Baia Mare. DOUA MAȘINI facute PRAF.O persoana ranita in urma impactului Un accident rutier grav a avut loc in Baia Mare pe strada Vasile Lucaciu, din informatiile noastre doua autoturisme au fost implicate intr-un accident.