- Mai multe autovehicule au fost avariate, joi, de copaci cazuti, iar apa a inundat strazi, curti si gospodarii din Zalau, in urma unei ploi torentiale, insotite de vijelie si grindina de mari dimensiuni. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un numar de zece persoane implicate in altercatia cu sabii si cutite, care a avut loc marti seara in fata unui market din municipiul Baia Mare, au primit sanctiuni contraventionale, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, Dan Buca. Potrivit…

- Scandalul dintre cele doua clanuri care a avut loc marți seara in zona unui magazin din Baia Mare s-a lasat și cu amenzi, in timp ce polițiștii au propus continuarea urmaririi penale fața de șapte dintre persoanele implicate. ”In cauza a fost intocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului se continua…

- Locuitorii din Suceava și din cele opt localitați aflate in carantina vor fi obligați sa-și acopere nasul și gura cu maști de protecție sau cu orice alte mijloace vestimentare. Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a decis ca cei care nu vor avea aceste mijloacele de protecție minimale nu…

- Masuri obligatorii de luni, in Maramureș. Doua dintre ele vizeaza purtarea maștilor și testarea persoanelor care ies din carantina Pentru prevenirea raspandirea bolii COVID-19 in Maramureș, președintele Consiliului Județean Gabriel Zetea, vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- In urma mai multor sesizari venite din parte unor cadre medicale, care reclamau insuficienta materialelor de protectie, deputatul USR Maramures, Vlad Emanuel Durus, a formulat o serie de intrebari catre prefectul judetului Maramures. In solicitare, deputatul cere prefectului, care este presedintele…

- Au fost introduse unor restricții de circulație a persoanelor, in Maramureș, potrivit deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (SCJU). Astfel, persoanele peste 60 de ani au voie sa iasa la cumparaturi decat intre orele 7 și 11, anunța MEDIAFAX.Potrivit unei hotarari adoptate,…