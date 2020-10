Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Baia Mare și alte trei localitați din județul Maramureș trec in scenariu roșu din cauza ratei de infectare care a depașit 3 la mia de locuitori. Cele trei localitați din Maramureș care au intrat in scenariul roșu sunt Basești, Cicarlau și Sacalașeni, conform declarațiilor de la Digi24 ale…

- In contextul evolutiei situatiei epidemiologie, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca municipiul Baia Mare, alaturi de localitatile Basesti, Cicarlau si Sacalaseni sa adopte scenariul rosu. Decizia este urmare a faptului ca valoarea ratei incidentei cumulate este peste limita de alerta…

- Municipiul Sibiu a depașit, vineri, rata de infectare de 3 la mia de locuitori, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca orașul sa intre in scenariul roșu. Rata de incidența a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile, in Sibiu, a ajuns la 3,24, iar autoritațile locale au…

- Astazi, 23 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararilor nr. 48, 49 si 50 ale CJSU Constanta. Aceasta prevede stabilirea responsabilitatilor in implementarea masurilor privind…

- Mai multe cadre didactice din judetul Maramures, sportivi, un judecator si angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au fost confirmati pozitivi la infectia cu virusul SARS-CoV-2, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Doi angajati din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Pintea Viteazul" Maramures au fost infectati cu virusul SARS-CoV-2, a informat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca, informeaza Agerpres.Conform sursei,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reanalizat situația ratei infectarilor, in localitațile din Prahova, și a discutat solicitarile venite din partea consiliilor de administrație ale unor unitați de invațamant, privind trecerea la Scenariul 3 (organizarea cursurilor exclusiv on-line),…

- Trei cadre didactice din judetul Maramures - unul din Baia Mare si doua din Salistea de Sus - au fost confirmate cu noul coronavirus, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), Dan Buca, informeaza Agerpres."Un cadru didactic isi desfasoara…