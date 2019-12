Stiri pe aceeasi tema

- Deschide usa crestine/Ca venim din nou la tine/Drumu-i lung si-am obosit/De departe am venit . Sarbatorile de iarna sunt magice, iar colindele pe care le ascultam in aceasta perioada ne incalzesc sufletul. Spiritul tradiției s-a simtit din plin la poalele muntilor Bucegi, in comuna damboviteana Moroeni.…

- In perioada 17-19 decembrie, politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de specialisti din cadrul Garzii Forestiere Cluj, au desfasurat mai multe activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale din…

- Florin Mateș vine la Festivalul de Datini și Obiceiuri de Craciun de la Carei. Sa il ajutam pe Florin sa poata obține o proteza. Orice ajutor conteaza. Vineri, 6 decembrie 2019, la Festivalul de Datini și obiceiuri de Craciun de la Carei vor sosi colindatori din Maramureș, din Țara Chioarului, din Țara…

- Baia Mare, 28 nov /Agerpres/ - Pensiunile turistice din satele si comunele judetului Maramures, dar si pensiunile din principalele statiuni montane au fost rezervate pentru vacanta de Craciun de catre turisti romani si straini, a declarat joi, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism…

- Folkistul Ghita Danciu, alaturi de colegul sau, Valentin Moldovan, au fost implicati, in ultimii 25 de ani, in numeroase proiecte culturale locale si au sustinut numeroase concerte in tara impreuna cu o parte din membrii Grupului Orizont 77. Ghita Danciu a activat o lunga perioada alaturi…

- Ștefan Hrușca este sinonim cu colindele de Craciun. Nu exista roman care sa nu-l fi ascultat macar o data. Vine decembrie, vine și Ștefan Hrușca in țara (traiește din decembrie 1991 in Canada, in oraselul Whitby, 54 km nord-est de Toronto). Ștefan Hrușca s-a nascut in 1957, pe 8 decembrie, in Maramureș,…

- 'E un eveniment aparate cu o durata de timp prelungita, eveniment care e propus sa fie accesibil publicului printr-un spectacol in aer liber de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 Decembrie. Consiliul Local a alocat pentru evenimentul Iarna baimareana, suma de 1,5 milioane de lei, pentru toate serviciile…

- Cand vine vorba despre vacanta de Craciun, cei mai multi oameni se gandesc la statiunile de pe Valea Prahovei sau la pensiunile din Bucovina si Maramures! Dar nici sarbatorile la malul Marii Negre nu trebuie ignorate. Mai ales ca hotelierii de acolo constientizeaza faptul ca - pe timp de iarna - putina…