Maramureș: Circula cu un ATV neînmatriculat și fără să dețină permis de conducere Luni, 3 aprilie, la ora 12.40, in timp ce polițiștii Postului de Poliție Șișești executau activitați de supraveghere și control al traficului rutier, in localitatea Șișești au observat un ATV care circula pe D.J. 184 al carui conducator auto, pentru a se sustrage controlului, a parasit drumul și și-a continuat deplasarea peste camp, pana in apropierea imobilului cu nr. 322 din Șișești, unde a abandonat vehiculul. S-a procedat la urmarirea pedestra a conducatorului auto, a fost imobilizat și identificat ca fiind un tanar de 24 de ani din Șișești. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

