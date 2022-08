Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in aceasta dupa amiaza in Maramureș. Un barbat a decedat dupa ce a cazut dintr-un copac. In ajutor au fost chemați salvatorii montani. „ Astazi, 25 august, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un tanar de 29 de ani cu privire la faptul ca un barbat ar fi…

- Tragedie in aceasta dupa amiaza in Maramureș. Un barbat a decedat dupa ce a cazut dintr-un copac. In ajutor au fost chemați salvatorii montani. „ Astazi, 25 august, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre un tanar de 29 de ani cu privire la faptul ca un barbat ar fi…

- Un barbat aflat in convulsie pe malul Lacului Albastru din Muntii Gutii, Baia Sprie, a fost recuperat si transportat de salvatorii montani, a informat, marti seara, directorul Serviciului Public Judetean - Salvamont Maramures, Dan Benga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un adolescent aflat pe un traseu montan pentru biciclete s-a accidentat la un picior. El a fost salvat de o echipa Salvamont Maramureș care i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la echipajul SMURD. The post Adolescent salvat de salvamontisti, dupa ce a cazut cu bicicleta, pe un traseu montan…

- Detașamentul de pompieri Aiud, in cooperare cu SVSU Hoparta, au intervenit, joi, in localitatea Șpalnaca, pentru extragerea unui barbat cazut intr-o fantana. Pana la ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii, s-a reușit extragerea victimei de catre personalul SVSU, aceasta fiind inconștienta,…

- Un barbat de 55 de ani din Tomsani, muncitor la o firma care se ocupa de exploatarea lemnului in zona Horezu, a murit marti dupa ce un arbore a cazut peste el, au informat autoritatile valcene, potrivit Agerpres."Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca ar fi cazut un arbore peste un…

- Doi turisti rataciti intr-o zona greu accesibila de pe versantul muntos Tolvoi, situat in vecinatatea municipiului Baia Mare, au fost recuperati de salvamontisti in noaptea de marti spre miercuri, a informat directorul Serviciului Judetean Public – Salvamont Maramures, Dan Benga. SPJ Salvamont Maramureș…

- Doi turisti rataciti intr-o zona greu accesibila de pe versantul muntos Tolvoi, situat in vecinatatea municipiului Baia Mare, au fost recuperati de salvamontisti in noaptea de marti spre miercuri, a informat directorul Serviciului Judetean Public - Salvamont Maramures, Dan Benga. Fii la curent…