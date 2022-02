Mara International Tour: Noi circuite cu plecare din BAIA MARE! De la 135 euro/persoana

Stiri pe aceeasi tema

- Noi circuite cu plecare din BAIA MARE! De la 135 euro/persoana Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata Budapesta – Cotul Dunarii Plecare in 24.06.2022 De la 135 euro/persoana Circuit Praga – Auschwitz – Bratislava Plecare in 11.08.2022 De la 199 euro/persoana Venetia – Padova Plecare in 13.07.2022…

- Social 76 dosare pentru deschiderea drepturilor la alocație de stat pentru copiii nascuți in alte state membre UE, depuse la AJPIS Teleorman in decembrie 2021 ianuarie 24, 2022 13:08 In luna decembrie 2021, Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Teleorman a platit prestații in suma de…

- Sumele trimise de utilizatorii Revolut catre Romania, in 2021, prin remiteri personale, s-au ridicat la 316 milioane EUR, reprezentand o creștere cu 79% fața de anul 2020, potrivit datelor Revolut. Totodata, numarul remitențelor efectuate de catre utilizatorii Revolut a crescut cu 84% in 2021 comparativ…

- Programul “Tomata” va fi reluat, in 2022, așa cum a fost gandit inițial de fostul ministru Petre Daea, anunța noua conducere de la Ministerul Agriculturii, dupa ce fusese extins de cabinetul lui Adrian Oros la mai multe legume, in 2021. Intre timp, importurile s-au majorat cu circa 15%, in primele opt…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…

- Noi restricții au fost impuse in Marea Britanie dupa depistarea unor cazuri de infectare cu Omicron, tulpina virusului care a aparut in sudul Africii. Masurile au fost anunțate sambata seara de premierul Marii Britanii, Boris Johnson. Prim-ministrul Boris Johnson a anunțat ca maștile de protecție vor…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat joi, la Zagreb, ca sustine aderarea Croatiei la Schengen, semnaland insa ca este necesara reformarea spatiului european de libera circulatie. „Croatia a demonstrat soliditatea dispozitivului sau de securitate. Aderarea Croatiei ar face mai eficienta functionarea…

- Cozi interminabile s-au format luni, 22 noiembrie, in fața principalelor spitale din Budapesta, dupa ce Ungaria a introdus posibilitatea vaccinarii la liber, fara programare prealabila, pe fondul creșterii numarului de infectari, relateaza Reuters.Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei, in contextul…