Mara International Tour: Circuite Exotice cu avionul din Budapesta sau Bucuresti! De la 1390 euro/persoana

Stiri pe aceeasi tema

- Costa Brava cu avionul din Cluj! De la 445 euro/persoana! Plecare in 01.10.2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Pachetul include: 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA in Costa Brava BONUS! apa si vin la mesele principale Transfer aeroport – hotel – aeroport BONUS! Excursie…

- Mara International Tour: Costa Brava cu avionul din Cluj! De la 445 euro/persoana! Plecare in 01.10.2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Pachetul include: 7 nopti de cazare la Hotel 4* cu PENSIUNE COMPLETA in Costa Brava BONUS! apa si vin la mesele principale Transfer aeroport – hotel – aeroport…

- Mara International Tour: Noi circuite cu avionul din Cluj! De la 425 euro/persoana Contacteaza-ne pentru o oferta personalizata Istanbul Plecari in: 12.08, 09.09, 07.10, 27.11.2022 Tarife incepand de la 425E /persoana Cappadocia Plecare in 17.10.2022 Tarife incepand de la 540E /persoana Amsterdam Plecare…

- Sejururi Exotice cu avionul din Cluj sau Budapesta! De la 820 euro/persoana! Dubai, Bali sau Mexic Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Dubai Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Budapesta De la 820 euro/persoana/ sejur CANCUN, Mexic Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Budapesta De la 2295 euro/persoana/…

- Circuit Antalya-Konya-Cappadocia-Manavgat Plecari cu avionul din Baia Mare in 07.09; 14.09; 21.09 Tariful include: transport avion Baia Mare – Antalya – Baia Mare, zbor direct bagaj cala + bagaj mana si taxele de aeroport 7 nopți de cazare la hotel de 4* cu demipensiune transfer de grup aeroport – hotel…

- Last Minute! ANTALYA cu avionul din BAIA MARE! De la 460 euro/persoana Plecare in 08.06.2022 Sejur 7 nopti Ultra All Inclusive Lyra Resort & Spa 5* Sejur 7 nopti cu Ultra All Inclusive De la 460 euro/persoana CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* Sejur 7 nopti cu Ultimate All Inclusive De la 550…

- Insulele Grecesti cu avionul din Baia Mare sau Cluj! De la 259 euro/persoana! Plecari in perioada mai-septembrie 2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Skiathos Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Cluj De la 259 euro/persoana 608613300 Zakynthos Sejur 7 nopti Plecare cu avionul din Cluj De…

- Sejururi All Inclusive cu avionul din BAIA MARE! De la 465 euro/persoana! Plecari in perioada iunie-septembrie 2022 Contacteaza-ne pentru mai multe detalii Antalya Sejur 7 nopti All Inclusive Plecare cu avionul din Baia Mare De la 465 euro/persoana- hotel 5* Egipt, Hurghada Sejur 7 nopti All Inclusive …