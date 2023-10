Incurajam tinerii din sistemul de protectie sociala sa urmeze orice forma de invatamant, in vederea obtinerii unei calificari profesionale si a integrarii pe piata muncii. Președintele Romaniei Klaus Iohannis a semnat astazi Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe care am inițiat-o alaturi de mai mulți colegi parlamentari. Modificari importante: „La cererea tanarului, exprimata dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, daca isi continua studiile o singura data in fiecare forma de invatamant prevazuta…