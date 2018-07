Mara Banica a reușit sa slabeasca 15 kilograme intr-un interval de doar doua luni jumatate. Pentru ca toata lumea și-a dorit sa afle care a fost secretul dietei sale, jurnalista a dezvaluit pas cu pas regimul alimentar pe care l-a ținut. Mara Banica a explicat in ce consta regimul alimentar pe care l-a urmat și ce alimente a consumat in aceasta perioada: „In prima saptamana, in primele patru zile, puteti consuma fara limite, la orice ora, branzeturi pana la 7% grasime si legume, dar doar crude, fara rosii. Mai aveti voie un ou fiert pe zi, 200 g de fructe, doua lingurite de ulei pe zi, doar in…