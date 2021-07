Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit din partea Statelor Unite ale Americii statutul "Dependable Undertaking", care permite incheierea contractelor de achizitii de echipamente militare fara a mai fi nevoie de vreun avans, a anuntat, luni, Ministerul Apararii Nationale (MApN).

- Americanii construiesc o noua gradinița Incep lucrarile pentru construirea unei noi gradinițe cu program normal, pe strada Negoiu. Proiectul este realizat prin asocierea Municipiului Fagaraș cu Ambasada Statelor Unite ale Americii – Biroul de Cooperare in Domeniul Apararii. Proiectul este finanțat de…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Forțele Navale Romane participa, in perioada 28 iunie – 10 iulie, laExercițiul multinațional ,,Sea Breeze 21”, organizat de forțele navaleale Statelor Unite ale Americii și cele ale Ucrainei, in apeleinternaționale ale Marii Negre și in raioane de instrucție…

- Anthony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), a solicitat, vineri, Chinei, sa arate ca este dispusa sa coopereze și sa dea dovada de transparența legat de subiectul ce privește originea coronaviruslui. In contextul in care Washingtonul incearca sa stabileasca daca noul coronavirus…

- Autor: Henry David Thoreau Volumul de fata aduna laolalta cateva dintre scrierile de mici dimensiuni ale lui Henry David Thoreau, care au avut un impact foarte important atat in istoria Statelor Unite ale Americii, cat și peste tot in lume. Cel mai renumit eseu al autorului este, fara indoiala, Nesupunerea…

- Majorare alocații 2021.Alocațiile copiilor nu vor mai fi majorate anul acesta, in contextul in care parinții din Romania așteptau ca acest lucru sa se intample la inceputul lunii iulie a acestui an. Iata cine s-ar impotrivi creșterii cu 20% a sumelor acordate.Majorare alocații 2021. Cine nu susține…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat marți ca a semnat, prin Direcția generala pentru armamente, acordul de tip Guvern la Guvern cu Statele Unite ale Americii aferent programului de inzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinava”. Vanzarea catre Romania a acestui sistem a fost…

- Nordis Group continua dezvoltarea pentru proiectele de pe litoral și o numește pe Meda Annemarie Vasiliu General Manager pentru hotelul Nordis Mamaia 5*****. Acesta face parte dintr-un complex format din ansamblu rezidențial și hotel de 5***** și este unul dinte cele mai mari proiecte de acest tip de…