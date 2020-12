Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cantacuzino anunta ca va dubla in curand capacitatea de producție a suplimentului Orostim-HV, dupa ce la magazinul instituției s-a format azi o coada de oameni pentru a cumpara produsul.Institutul Cantacuzino precizeaza ca doar 942 de flacoane din Orostim-HV, suplimentul pentru creșterea…

- Ministerul Apararii Nationale precizeaza ca Institutul Cantacuzino a scos miercuri la vanzare doar 942 de flacoane din suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea organismului la infectii respiratorii, insa sustine ca productia poate fi crescuta daca se vor implica si unele firme private.

- Ministerul Apararii anunta ca Institutul Cantacuzino a scos miercuri la vanzare doar 942 de flacoane din suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea organismului la infectii respiratorii, insa sustine ca productia poate fi crescuta prin implicarea unor firme private. Zeci de…

- Ministerul Apararii anunta ca Institutul Cantacuzino a scos miercuri la vanzare doar 942 de flacoane din suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea organismului la infectii respiratorii, insa sustine ca productia poate fi crescuta prin implicarea unor firme private.

- Ministerul Apararii a anunțat miercuri, intr-un comunicat, ca Institutul Cantacuzino va dubla in curand capacitatea de producție a suplimentului Orostim-HV, dupa ce la magazinul instituției s-a format azi o coada de oameni pentru a cumpara produsul.

- Institutul Cantacuzino a pus in vanzarea in aceasta dimineata un supliment cu proprietați antioxidante, considerat urmasul Polidinului, iar zeci de bucuresteni s-au inghesuit sa cumpere noul produs, informeaza Antena3. Zeci de oameni au format o coada inca de la ora 5 dimineața in fața Institutului…

- Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” a lansat luni seara, in prezența primului – ministru Ludovic Orban, primul produs de la redeschiderea unitații: suplimentul alimentar cu rol in intarirea imunitații. Suplimentul alimentar OROSTIM-HV, care intareste imunitatea…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca Institutul va scoate pe piata pana la sfarsitul acestui an produsul Orostim, un supliment alimentar si are in plan relansarea polidinului, tot ca supliment alimentar, iar…