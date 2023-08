MApN: licitație de peste 22 de milioane de euro Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anunțat ca se vor face doua licitații pentru achiziționare de drone. Cele doua contracte au o valoare totala ce depașește 22 de milioane de euro. Romtehnica are intenția de a cumpara 22 de sisteme Mini UAS clasa I – aripa fixa, in valoare de aprope 20,5 milioane de euro. De asemenea, se dorește achiziționarea a 11 sisteme Mini UAS clasa I – multielicopter, a caror valoare depașește 1,5 milioane de euro, conform Agerpres. Durata ambelor contracte este de trei ani. Termenele libere pentru depunerea ofertelor este 14 și 15 septembrie. The post MApN: licitație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

