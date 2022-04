MApN: Eroii nu mor niciodata! Se implinesc 13 ani de la disparitia maiorului (pm) Iuliu-Vasile Unguras

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 4 ani, Sasa, care s-a pierdut in timpul luptei de langa Vishorod, in regiunea Kiev, la mijlocul lunii martie, a fost gasit mort. Anuntul a fost facut de mama sa, Anna Iahno. Disparitia lui Sasa a devenit cunoscuta la mijlocul lunii martie. Apoi multe celebritati ucrainene s-au alaturat cautarii…

- Liderul suprem al talibanilor, mollahul Hibatullah Akhundzada, a interzis culturile de mac in Afganistan. Un decret in acest sens a fost anuntat duminica, 3 aprilie, de purtatorul de cuvant al liderului suprem al talibanilor, Zabihullah Mujahid. Masura a fost luata in mijlocul sezonului de recoltare…

- Eroii nu mor niciodata Se implinesc 13 ani de la sacrificiul suprem al maiorului erou pm Tiberius Marcel Petre.Cazut la datorie in Afganistan pe 3 aprilie 2009. Maiorul pm Tiberius Marcel Petre si a pierdut viata in timpul unei misiuni de interventie rapida in sprijinul unei subunitati aliate atacate…

- Veterani din temutele forte speciale britanice SAS, cu varste intre 40 si 60 de ani, pleaca voluntar in Ucraina pentru a se alatura fortelor ucrainene. Printre fostii agenti SAS se afla lunetisti redutabili si experti in arme si rachete anti-tanc si anti-aeriene, care au luptat in Afganistan, Irak si…

- Acum doua luni, Lina Sardar Khil, in varsta de trei ani, a disparut fara urma. De atunci, poliția din San Antonio, statul american Texas, cauta copilul de origine afgana. Potrivit New York Post, ONG-ul local „Crime Stoppers” a stabilit inițial o recompensa de aproximativ 50.000 $ pentru orice informație…

- Astazi se implinesc 33 de ani de cand trupele sovietice s-au retras din Afganistan, dar si o zi de doliu pentru 13 mii de ostași moldoveni care au luptat intr-un razboi strain. Acestia au fost trimisi pe frontul din Afganistan din 1979 pana in 1989.

- Parchetul General a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem, ca urmare a unei plangeri in care se reclama faptul ca premierul Nicolae Ciuca a plagiat in teza de doctorat. Informatia a fost confirmata de procurorul Alexandru Ionescu, purtatorul de cuvant al Parchetului General,…

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut in mod public talibanilor sa furnizeze informatii cu privire la presupusa arestare a doua militante feministe in Afganistan, la doua saptamani dupa disparitia altor doua manifestante critice la adresa fundamentalistilor islamisti.