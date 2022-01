MApN, despre imaginile cu trupe străine în România: ”Sunt vechi” Ministerul Apararii a atenționat luni asupra clipurilor virale de pe rețele sociale care prezinta presupuse trupe straine in Romania și arata ca sunt imagini vechi de la exerciții militare din anii trecuți. ”Atenție la clipurile virale cu coloane militare‼️ In ultimele zile, pe diferite platforme de social media, circula inregistrari video cu așa-zise deplasari recente prin țara noastra de coloane de vehicule militare romanești sau straine. Aceste inregistrari sunt prezentate ca „dovezi” ale mișcarilor de trupe in legatura cu situația din Ucraina. Niciuna dintre aceste inregistrari nu este recenta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Atenție la clipurile virale cu coloane militare”, avertizeaza Ministerul Apararii Naționale. „In ultimele zile, pe diferite platforme de social media, circula inregistrari video cu așa-zise deplasari recente prin țara noastra de coloane de vehicule militare romanești sau straine. Aceste inregistrari…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- Principalul general al NATO in Europa a sugerat ca Alianța ar trebui sa-și accentueze prezența militara in Romania și Bulgaria dupa desfașurarea de trupe a Rusiei in apropiere de granița cu Ucraina, scrie Reuters, citand informații publicate de publicația germana Der Spiegel.

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara in Bulgaria si in Romania, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, noteaza jurnalul Der Spiegel, citat de Reuters.

- Comandantul suprem al fortelor NATO in Europa, Tod Wolters, propune ca Alianta Nord Atlantica sa desfasoare o prezenta militara in Romania si Bulgaria din cauza inmultirii numarului de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, a relatat sambata revista germana Der Spiegel, preluata de Reuters.Publicatia…

- Inflația și-a pierdut atributul de „tranzitorie”, potrivit comunicatului oficial al Rezervei Federale a SUA, care stabilește ratele dobanzilor pe piața americana. Acest lucru inseamna ca inflația este aici pentru a ramane cel puțin pana anul viitor. Președintele Fed, Jerome Powell, considera ca aceasta…

- In timp ce numarul de noi cazuri de coronavirus a inceput sa creasca in numeroase țari europene, forțand tot mai multe state sa reimpuna restricții, cursa pentru a vaccina un procent cat mai mare din populația prezinta diferențe foarte mari. Daca Malta a vaccinat deja complet peste 95% din populație,…