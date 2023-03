Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale atrage atenția ca, in spațiul public, revin speculațiile cu privire la așa-zise „pregatiri” pentru mobilizarea rezerviștilor Armatei. Este vorba despre un fake-news – se arata intr-un comunicat al MApN. In realitate ar fi vorba doar de o procedura de rutina. Potrivit Ministerului…

- Ministerul Apararii reclama, joi seara, un nou fake news pe tema mobilizarii rezervistilor. De aceasta data, sunt invocate ordine de chemare pentru clarificarea situatiei militare emise in unele sectoare ale Capitalei. ”In spatiul on-line din Romania reapar manipularile referitoare la asa-zise…

- Ministerul Apararii reclama, joi seara, un nou fake news pe tema mobilizarii rezervistilor. De aceasta datam sunt invocate ordine de chemare pentru clarificarea situatiei militare emise in unele sectoare ale Capitalei, anunța news.ro.”In spatiul on-line din Romania reapar manipularile referitoare…

- Parlamentul Republicii Moldova condamna razboiul impotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptata cu votul deputaților PAS in timp ce deputații de opoziție nu se aflau in sala. Parlamentarii solicita Federației Ruse sa inceteze imediat activitațile militare in Ucraina și sa retraga necondiționat toate…

- Parlamentul Republicii Moldova condamna razboiul Federației Ruse impotriva Ucrainei. Declarația a fost adoptata cu votul deputaților PAS in timp ce deputații de opoziție nu se aflau in sala. Parlamentarii solicita Federației Ruse sa inceteze imediat activitațile militare in Ucraina și sa retraga necondiționat…

- Vicepreședintele american Kamala Harris și premierul britanic Rishi Sunak au descris invazia rusa din Ucraina drept un razboi global. Sunak și Harris au adus un omagiu soliditații relațiilor britanico-americane și au fost de acord ca nu exista o dovada mai clara a acestui lucru decat faptul ca ambele…

- Conflictul din Ucraina a devenit un razboi de uzura in care niciuna din tabere nu poate da lovitura decisiva, dar asta nu inseamna ca nu se va schimba nimic. Fostul director CIA, generalul David Petraeus, prezice ca razboiul va arata altfel anul acesta, cu ofensive majore și de-o parte și de alta, relateaza…

- Caporalul avusese in ultima perioada o serie de probleme personale, legate de decesul celor 2 parinți, unul dupa altul, in interval de 2 ani, potrivit Targoviște News.Alte surse susțin ca barbatul avea și probleme cu banii, iar un stres suplimentar l-ar fi reprezentat de razboiul din Ucraina, iar acest…