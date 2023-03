MApN a lansat public un proiect de lege referitor la pensiile civililor din sistem, dar l-a retras fără nicio explicație MApN a supus dezbaterii publice, pe 17 martie, un proiect de act normativ privind pensiile civililor din sistem. In urma observațiilor acesta a fost retras luni dupa amiaza. Se pare totuși ca aspectele reglementate in proiect nu au fost insa discutate in Coaliția de guvernare și au creat disensiuni. Mai mult se pare ca instituțiile au vrut cumva sa forțeze legiferarea unor modificari la pensiile civililor din sistem, dar momentul ales nu a fost cel mai bun. Proiectul a fost pus in dezbatere publica exact in momentul in care coaliția de guvernare trebuie sa demareze in Parlament discuțiile despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

