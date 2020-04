Stiri pe aceeasi tema

- Pentru limitarea raspandirii COVID-19, in intervalul 3 aprilie ora 16.00 - 4 aprilie ora 16.00, un numar de 2.019 militari și 454 mijloace tehnice au acționat in București și in țara, in 422 misiuni de intarire a prezenței și asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei,…

- Aproape 1.900 de militari au participat, in 24 de ore, la actiuni impotriva raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN). MApN precizeaza ca 1.889 de militari si 523 de mijloace tehnice au actionat joi si vineri in Bucuresti si in tara, in 394…

- Aproape 1.900 de militari au participat, in 24 de ore, la actiuni impotriva raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN), potrivit Agerpres.MApN precizeaza ca 1.889 de militari si 523 de mijloace tehnice au actionat joi si vineri in Bucuresti si in…

- Peste 1.800 de militari au participat, de miercuri pana joi, la actiuni legate de prevenirea infectarii cu noul coronavirus, pe teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale, transmis AGERPRES. Conform sursei citate, 1.850 de militari si 493 de mijloace tehnice au actionat…

- Peste 1.700 de militari au actionat in tara, de marti pana miercuri, in contextul combaterii raspandirii infectarii cu noul coronavirus. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN), in acest interval, 1.743 de militari si 501 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti…

- Peste 1.500 de militari au actionat in tara luni si marti in contextul pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii.Citește și: Experții medicali trag semnalul de alarma: coronavirusul este o epidemie de panica in masaPotrivit sursei citate, 1.549 de militari…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 734 militari si 275 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 110 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului, potrivit Agerpres. "In intervalul 27 martie ora 16,00 - 28…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 734 militari si 275 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 110 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului. "In intervalul 27 martie ora 16,00 - 28 martie ora 16,00, un…