Manuel Riva si Kelli-Leigh lanseaza impreuna “Just To Be With You”

Stiri pe aceeasi tema

- „Wunna" a fost vandut, in saptamana incheiata pe 28 mai, in 111.000 de unitati, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Aproape toate unitatile reprezinta activitatea de streaming. Piesele de pe cel de-al doilea album al lui Gunna, pe numele real Sergio Giavanni Kitchens, au fost accesate online de 143,6 milioane…

- Rapperul canadian NAV a inregistrat cu albumul „Good Intentions” a doua clasare in fruntea topului Billboard 200.Albumul a fost vandut in 135.000 de unitati in saptamana incheiata pe 14 mai, potrivit datelor Nielsen Music, debutand astfel pe prima pozitie a clasamentului american, potrivit…

- Rapperul DaBaby a obtinut a doua clasare in fruntea topului Billboard 200, cu albumul „Blame It on Baby”, in timp ce Fiona Apple a revenit in clasament dupa aproximativ 8 ani.Albumul lansat pe 17 aprilie a fost vandut in 124.000 de unitati, in saptamana incheiata pe 23 aprilie, potrivit datelor…

- Greu de crezut, dar laureatul premiului Nobel pentru Literatura pe 2016 nu a ocupat niciodata prima pozitie in topurile Billboard cu o piesa scrisa si interpretata de el. Piesele compuse de el care au ajuns pe aceasta pozitie sunt „Blowin" in the Wind", interpretata in 1963 de Peter, Paul & Mary, si…

- In timp ce toata lumea indeamna la calm si pace sociala in aceste momente de criza, sociologul Vasile Dancu vine cu un mesaj cel putin straniu care poate aduce prejudicii majore PSD. Acesta posteaza pe pagina personala de Facebook un interviu publicat de Calea europeana acum 7 ani cu Sir James Mirrlees,…

- Proiectul hip-hop „Revenge of the Dreamers III”, care cuprinde piese cantate de J. Cole si artisti ai casei lui de discuri, Dreamville, si peste 25 de invitati, a fost certificat cu platina de RIAA (Recording Industry Association of America).Albumul cu 18 piese a fost vandut in peste 1 milion…

- La 61 de ani de existența, Babrie s-a hotarat sa ne ofere o mica parte din secretul frumuseții sale: rujul. In parteneriat cu MAC Cosmetics, Barbie ne va pune la dispoziție o nunața reprezentativa și definitorie pentru farmecul papușii.

- Christina Aguilera lanseaza noua piesa originala “Loyal Brave True”, alaturi de o noua varianta a “Reflection”, ambele cantece fiind incluse pe coloana sonora a filmului de live-action “Mulan”. Piesele insoțesc muzica originala din film și se regasesc pe un album al Walt Disney Records, care poarta…