Stiri pe aceeasi tema

- „In sedința de progres de astazi, de la sediul CNAIR, proiectantul autostrazii A13 Bacau – Brasov, Search Corporation, a solicitat prelungirea contractului de proiectare cu un an (350 de zile!), invocand dificultatea realizarii studiilor geotehnice, precum si lipsa firmelor specializate in efectuarea…

- CNAIR a avizat, la sfarsitul saptamanii trecute, in Consiliul Tehnico-Economic, varianta 1 de traseu pentru autostrada A13 Bacau – Brasov, care a obținut un scor de 98,65 puncte. „Este varianta cea mai scurta, cea mai ieftina si cea mai prietenoasa cu mediul dintre cele 2 opțiuni de traseu ramase pe…

- „Dezbaterile privitoare la autostrada catre Moldova s-au reaprins, in contextul instalarii noii guvernari de la București, dar eu cred ca nu trebuie sa abdicam de la pragmatism și luciditate atunci cand vorbim despre traversarea Carpaților pe cale rutiera, daca vrem sa și implinim acest deziderat”,…

- Echipa antrenata de Marius Capușa și Georgiana Vantu a incheiat anul conducand detașat in clasamentul Seriei A Serie fasta pentru handbalistele junioare 3 ale Clubului Sportiv Școlar Bacau, care au incheiat meciurile de campionat cu victorii pe linie și punctaj maxim. Revenita de la turneul Kids Tampa…

- De Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie, Prefectul județului Bacau, Tudorita Lungu, va participa la ceremoniile militare și religioase organizate in Onești, Manastirea Cașin, Bacau și Moinesti. De la ora 9.00, la Monumentul Regina Maria, din apropierea Primariei Municipiului Onești, se va intona Imnul…

- Nu e nimic ieșit din comun ca toamna lui 2021 surprinde proiectul A13 Bacau – Brașov in punctul in care era și la inceputul verii: adica, incremenit in „chinurile” Analizei multicriteriale etapa 2, la capatul careia (cand va fi oare acest capat!?) proiectantul ar trebui sa stabileasca traseul final…

- La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30, un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Rutier Onest, in timp ce executau serviciul de supraveghere si control al trafic rutier pe raza localitații au depistat cu aparatul radar un autoturism care avea montate placute cu nr de inmatriculare…

- In ziua de 14 Noiembrie 2021, la ora 16:59:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MOLDOVA, BACAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 9km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km S de Bacau, 105km SV de Iasi, 128km NV de Galati, 129km NE de Brasov, 141km NV…