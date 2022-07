Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a calificat vineri drept „o proba in plus a genocidului deliberat” declaratia presedintelui rus Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei „pana la ultimul ucrainean”, relateaza agentia EFE.

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a trimis un mesaj de felicitare președintelui Vladimir Putin cu ocazia sarbatorii Rusiei de Ziua Victoriei, exprimand „solidaritatea ferma” a țarii sale cu Moscova, relateaza agenția de presa nord-coreeana KCNA. In scrisoarea sa trimisa la 9 mai, Kim „a extins solidaritatea…

- De cand cu razboiul din Ucraina, declarațiile contradictorii – unele venite dinspre partea rusa și altele dinspre cea ucraineana, sunt, daca putem sa spunem așa, mai mult decat oricand la moda. In nimic cele doua parți nu sunt de acord. Și, daca rușii zic ceva, e clar ca ucrainenii au alta varianta.…

- Dupa ce presedintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat, duminica, ca Ucraina ‘’poate lupta cu Federatia Rusa chiar si timp de 10 ani’’, a venit și replica lui Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, care i-a sugerat ca nu este cazul sa-și faca planuri pe termen lung. „Am citit ca Zelensky…