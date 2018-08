Stiri pe aceeasi tema

- „Notați-va, poate afla și alții. 6.300 euro indemnizația și 4.200 forfetara, care are destinația exacta in costurile de birou, de intalniri și evenimente. Forfetarea nu intra in discuție, e destinație clara și cu facturi in spate", a explicat Mircea Diaconu, miercuri, 22 august, intr-o intervenție…

- Partidul Socialist Muncitoresc spaniol (PSOE) ar castiga detasat alegerile parlamentare daca acest scrutin ar avea loc in prezent, cu 29,9% din intentiile de vot, releva un sondaj de opinie oficial dat publicitatii joi, transmite Reuters. Acesta este primul sondaj electoral realizat in Spania dupa preluarea…

- Pakistanul s-a trezit joi in plin haos electoral, partidul de guvernamant in exercitiu denuntand ”fraude flagrante” si respingand primele rezultate oficiale ale alegerilor legislative, care sugereaza o victorie a fostului campion la cricket Imran Khan, relateaza AFP.

- Sondaj de ultima ora in șapte județe mari din Romania. Rezultate surprinzatoare pentru partide Sociologul Marius Pieleanu a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” rezultatele unui sondaj de opinie al Avangarde. Sondajele au fost facute in șapte județe mari din Romania și arata intenția de vot…

- CHIȘINAU, 4 iul — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a spus ca nu exclude participarea sa la viitoarele alegeri parlamentare. El a declarat acest lucru în cadrul unei conferințe de presa la care a facut bilanțul celor 18 luni de mandat. Liderul moldovean…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, susține ca se aștepta la acțiuni de genul nevalidarii mandatului de primar al lui Andrei Nastase, dar credea ca acest lucru se va intampla in alegerile parlamentare. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „In profunzime" de la postul…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat miercuri, la Antena3, un sondaj Avangarde referitor la parerea romanilor despre mitingul PSD anunțat pentru sambata.„Decizia PSD de a face miting e optima”, a spus Pieleanu, prezentand urmatoarele cifre: 52% dintre respondenți considera ca este o idee…

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, l-a felicitat public pe candidatul comun la fotoliul de primar, Andrei Nastase. Sandu susține ca a fost obținuta o victorie importanta, iar orice victorie presupune responsabilitate.