Rusia a avertizat luni impotriva oricarei 'ingerinte straine' in criza care zdruncina in prezent Cuba, tara aliata a Moscovei unde autoritatile se confrunta cu manifestatii de o amploare considerata istorica impotriva puterii comuniste, relateaza AFP. 'Consideram drept inacceptabila orice fel de ingerinta straina in afacerile interne ale unui stat suveran si orice alta actiune distructiva care ar putea favoriza destabilizarea situatiei in insula', se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului rus de Externe. Foto: (c) Ernesto Mastrascusa/EPA 'Suntem convinsi ca autoritatile…