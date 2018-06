Stiri pe aceeasi tema

- Premierul iordanian Hani Mulqi a demisionat luni dupa ce a fost timp de mai multe zile in vizorul mai multor mii de iordanieni, care au manifestat impotriva politicii sale sociale, potrivit unei surse guvernamentale, informeaza AFP si Reuters. "Premierul Hani al Mulqi si-a prezentat in…

- Iordania se confrunta de mai multe zile cu mari manifestatii impotriva cresterii preturilor si fata de un proiect de lege privind majorarea impozitelor, in timp ce Ammanul este sub presiunea Fondului Monetar International pentru a intreprinde reforme economice structurale, relateaza duminica AFP. Regele…

- Talibanii afgani au cerut luni populatiei capitalei Kabul sa stea departe de "siturile militare" pe care le-ar putea ataca, pentru "a evita victimele civile". "Mujahedinii sunt atenti sa reduca numarul de victime civile in diferite regiuni ale tarii. Dar singurul loc inca afectat este orasul Kabul",…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) a avertizat in legatura cu riscul cresterii numarului de atacuri asupra centrelor de inregistrare a alegatorilor pentru scrutinul programat in luna octombrie in Afganistan, relateaza vineri dpa. Potrivit raportului publicat joi de UNAMA,…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, aflat in vizita oficiala in Iordania, a participat, in zilele de 28 si 29 aprilie, la reuniunea Procesului Aqaba", coprezidata de Regele Abdullah al II lea bin al Hussein al Iordaniei si de Taro Kono, ministrul afacerilor externe al Japoniei, conform MApN.…

- Zeci de mii de angajati de la caile ferate si functionari francezi au marsaluit joi in toata tara pentru a-si apara statutul, primul mare test social pentru presedintele Emmanuel Macron, ales in luna mai a anului trecut, relateaza France Presse. "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul…