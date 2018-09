Stiri pe aceeasi tema

- In centrul atenției va fi parada dedicata eroilor pompieri, la 170 de ani de la batalia de pe Dealul Spirii. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov marcheaza Ziua Pompierilor din Romania - 13 septembrie printr-o serie de activitati, care vor avea loc astazi…

- Desfașurare impresionanta de forțe astazi, 12 septembrie, in Piața Bobalna din Dej, cu ocazia sarbatoririi Zilei Pompierilor din Romania. In fiecare an, pe 13 septembrie, pompierii militari iși sarbatoresc eroii din Dealu Spirii care și-au sacrificat viața in Revoluția de la 1848. Cu aceasta ocazie,…

- In cadrul activitaților dedicate sarbatoririi, la data de 13 Septembrie, a Zilei Pompierilor din Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” al judetului Satu Mare a organizat astazi, 12 septembrie Concursul international “SCARI” Editia a VII-a. Avand ca obiectiv fundamental dezvoltarea…

- In data 13 septembrie, aniversam 170 de ani de la o zi memorabila in traditia armei pompierilor, dar si in istoria moderna a romanilor – lupta eroica purtata la 13 septembrie 1848 de Compania de Pompieri din Bucuresti impotriva trupelor venite sa infranga miscarea revolutionara romana, moment semnificativ…

- In data 13 septembrie, cu ocazia aniversarii „Zilei Pompierilor din Romania”, Inspectoratul pentru Situatii de Ugenta “Somes” Satu Mare, in colaborare cu Primaria municipiului, organizeaza un eveniment inedit. Astfel, in intervalul orar: 10.00 – 20.00, toți cei care doresc sa viziteze Turnul Pompierilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj organizeaza pe 13 septembrie, incepand cu ora 10:00, in Piața Prefecturii din municipiul Targu Jiu o serie de manifestari cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania. Este programat: un ceremonial militar insoțit de defilarea militarilor ...

- In fiecare an, la data de 13 septembrie este aniversata Ziua Pompierilor din Romania. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al judetului Iasi organizeaza o serie de manifestari dedicate aniversarii a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii si a „Zilei…

- Si totusi domnule primar Kovacs si doamna consilier Venig, Ziua pompierilor din Romania se va sarbatori cu mare fast la Carei! Chiar credeati ca puteti impiedica o astfel de sarbatoare la Carei? In data de 13 septembrie aniversam Ziua Pompierilor din Romania. Sunteti invitati sa luati parte la aceasta…