- Jandarmii au intervenit in forta in Piata Victoriei la protestul ce s-a dorit a fi unul pasnic. Un tanar s-a ales cu o gaura in picior, cauzata de un proiectil folosit de jandarmi in timpul confruntarilor cu manifestantii.

- BUCURESTI, 11 aug — Sputnik, Georgiana Arsene. Numarul mic de protestatari de la orele prânzului nu prevedea ca lucrurile vor lua o întorsatura neasteptata pentru multi români. Mai exact, ca acțiunea sa se transforme într-o confruntare între jandarmi…

- Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. "A...

- Jandarmii au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din București, dupa ce au fost aruncate obiecte asupra lor. Protestatari scosi cu targa din multime. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Pentru a elibera Bulevardul Aviatorilor…

- Protestele din Piata Victoriei din Bucuresti, Romania continua si la ora 17:00. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene, iar mai multi jurnalistii sunt raniti. Pana acum au fost ranite sapte persoane.

- Peste 10.000 de oameni au protestat, duminica seara, in Piata Victoriei, din Bucuresti, fata de decizia PSD de a-l proteja pe seful partidului, Liviu Dragnea, sa scape de inchisoare prin modificarea codurilor penale.

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.