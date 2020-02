Stiri pe aceeasi tema

- Sportivi faimosi, printre care Nadia Comaneci, Ilie Nastase, Gabriela Szabo, Camelia Potec si Ivan Patzaichin, au mers in Parlament pentru a cere statului sa sustina sportul. Ei solicita autoritatilor sa aloce minimum 1% din PIB pentru incurajarea sportului de masa si nu numai.

- Ilie Nastase (73 de ani) a participat la randul sau la conferința susținuta azi de Simona Halep, Nadia Comaneci și alte nume mari din sportul romanesc, in care s-au facut presiuni pentru suplimentarea bugelui destinat sportului romanesc in perspectiva JO de la Tokyo. Nastase l-a atacat dur pe Mugur…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a fost, miercuri, la Palatul Parlamentului, pentru a participa la o intalnire a sportivilor cu politicieni.Simona Halep a vorbit despre nevoia acuta de sali de sport din Romania, dar și de implicarea financiara a autoritaților pentru sprijinirea tinerilor sportivi."Nu…

- Cei mai mari campioni ai Romaniei sunt in acest moment la Parlament. Camelia Potec, Gabriela Szbo, Nadia Comaneci, Simona Halep, Ilie Nastase au venit pentru a susține demersul senatorilor Șerban Nicolae și Daniel Zamfir, astfel incat Arenele BNR sa revina in proprietatea statului roman, care sa…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA), fosta mare gimnasta Nadia Comaneci (58 de ani) și alte nume mari din sportul romanesc au susținut azi o conferința de presa la Senatul Romaniei. Legendele din sportul romanesc au solicitat mai mulți bani pentru sport in acest an, unul important prin prisma Jocurilor…

- Fostul jucator de tenis Ilie Nastase a declarat, vineri seara, ca nu este corect ca Federatia Romana de Tenis sa nu beneficieze de finantare de la Ministerul Tineretului si Sportului in ultimii doi ani, precizand ca el ar da foc Legii...

- Fostul tenismen Ilie Nastase, premiat, vineri seara, in cadrul Galei Tenisului Romanesc, a afirmat, pe scena, ca ar “da foc la Legea sportului”, el subliniind ca federatia nu are buget de aproximativ doi ani.Ludovic Orban explicație SAVUROASA: De ce a facut ședința de Guvern 'noaptea, ca hoții',…

- "Am de gand sa ma implic in organizarea sportului romanesc, acest lucru l-am discutat de la bun inceput cu noul Guvern. Este clar ca noi am gresit in gestionarea sportului romanesc, este nevoie de promovarea sportului in masa, in scoli si a sportului de performanta, dar intr-un fel modern. Cred ca felul…