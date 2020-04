Stiri pe aceeasi tema

- INS: Managerii estimeaza o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei.In unele industrii, numarul angajaților s-ar putea reduce cu 40% Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei, reducerea numarului de…

- "Scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei. Scaderea numarului de salariati in toate sectoarele economiei. Cresterea preturilor in comertul cu amanuntul", arata estimarile managerilor. In cadrul anchetei de conjunctura din luna aprilie 2020, managerii din industria prelucratoare…

- Majoritatea managerilor estimeaza o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei, in perioada aprilie-iunie, in paralel cu scadere a numarului de salariati si o crestere a preturilor in...

- Managerii estimeaza o scadere accentuata a activitatii si a numarului de salariati in toate sectoarele economiei in urmatorele trei luni, precum si o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statitica (INS).

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei, reducerea numarului de salariati in toate sectoarele economiei si cresterea preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit rezultatelor unei anchete publicata marti de Institutul…

- Managerii romani estimeaza pentru urmatoarele trei luni o scadere accentuata a activitatii in toate sectoarele economiei, reducerea numarului de salariati in toate sectoarele economiei si cresterea preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit rezultatelor unei anchete publicata marti de Institutul…

- FMI estimeaza o contracție de 5% a economiei Romaniei in 2020 și o crestere exploziva a ratei somajului la peste 10%. Economia mondiala va scadea cu 3% Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei…

- INS: Managerii IMM-urilor se asteapta la reducerea cu 50% a activitatii sau chiar inchiderea ei, din cauza crizei COVID-19. Care sunt cele mai lovite domenii Intreprinderile mici si mijlocii vor fi cele mai afectate de pandemia de coronavirus, iar managerii lor au estimat ca principal risc reducerea…