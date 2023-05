Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava poloneza aflata deasupra Marii Negre, in spațiul aerian internațional, in misiuni de patrulare de rutina, sub egita FRONTEX, a fost interceptata vineri de un avion de vanatoare rusesc care a efectuat manevre apreciate drept agresive și periculoase in apropierea sa, informeaza Ministerul Apararii…

- O aeronava poloneza care efectua vineri o misiune de patrulare deasupra Marii Negre a fost interceptata, la aproximativ 60 de km Est de spațiul aerian al Romaniei, de un avion de vanatoare rusesc, care a executat manevre agresive și periculoase, informeaza Ministerul Apararii Naționale (MApN) sambata,…

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…

- Rusia a inceput sa foloseasca noile tancuri T-14 Armata impotriva pozitiilor fortelor ucrainene, „dar aceste tancuri inca nu au participat la operatiuni de asalt directe”, a anuntat marti agentia de presa rusa RIA, care citeaza o sursa apropiata acestui dosar. Modelul T-14 Armata este cel mai modern…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat joi prima sa vizita la Kiev de la invazia pe scara larga a Rusiei, in semn de susținere pentru Ucraina, care se pregatește sa lanseze o contraofensiva, scrie presa ucraineana, care publica fotografii cu liderul occidental in centrul capitalei…

- Comandamentul European al SUA (EUCOM) a publicat imagini declasificate ale unei aeronave rusești Su-27 care efectueaza o interceptare nesigura/neprofesionala a unui MQ-9 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite in spațiul aerian internațional, deasupra Marii Negre, pe 14 martie. Comandamentul european…

- Avioane de vanatoare ale Royal Air Force din Marea Britanie și avioane de lupta germane au interceptat un avion rusesc care survola in apropierea spațiului aerian al Estoniei, relateaza BBC. „Interceptarea in sine a fost una de rutina, dar este pentru prima data cand o astfel de operațiune a fost efectuata…

- Doua aeronave militare s-au cionit in aer deasupra Romei, iar una dintre ele s-a prabușit peste mașinile parcate pe o strada dintr-un cartier rezidențial. Cei doi piloti au murit. Doi piloti ai Fortelor aeriene italiene și-au pierdut viața dupa ce avioanele lor au intrat in coliziune, in zbor, marti,…