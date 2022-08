Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu și fratele sau au fost reținuți pentru tentativa de omor dupa bataia de saptamana trecuta dintr-o benzinarie din Pitești. Cei doi sunt acuzați de tentativa de omor. Vineri, 19 august, seara un barbat a fost lovit și transportat la Spitalul Județean din Pitești. Pana la sosirea polițiștilor…

