Manechinul Baciu „la pielea goală” In sfirșit, lucrurile au ajuns la un dosar penal. Greu, lent, dupa ani și ani de aventuri și aranjamente. Pitorescul manechin și agent comercial, simpatia lui Christian Bușoi, medicul fara rezidențiat Andrei Baciu, promovat ultima data ca președinte la CNAS, a fost inculpat de DNA in dosarul achiziției de vaccinuri pentru deciziile de pe vremea cind era secretar de stat la Ministerul Sanatații. Andrei Baciu a fost audiat la DNA și incepe sa fie mai aproape de condiția sa de om trimis la inaintare, de al sau mai vechi portret din presa, ignorat de politicieni și de președintele Romaniei.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

