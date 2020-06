Dupa o perioada teribila din punct de vedere sanitar, social si economic descoperim ca viitorul a accelerat 10 ani in 3 luni de zile, iar 2030 este deja aici, a declarat, joi, presedinte executiv al BCR, Sergiu Manea, la cea de-a 27-a editie a evenimentului "Ziua Intreprinzatorilor".



"Cu putin inainte de criza COVID-19 aniversam 30 de ani de la caderea Cortinei de fier si evolutia Romaniei in capitalism si democratie. Se contura in acel moment un alt prag istoric care schimba paradigmele economiei si societatii, bineinteles vorbim de Revolutia industriala 4.0 si inceputul unei transformari…