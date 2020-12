Stiri pe aceeasi tema

- Mandinga surprinde cu o super colaborare! Cea mai iubita trupa latino din Romania și NOSFE lanseaza pentru prima oara impreuna și reinterpreteaza „Macho Man”, una dintre cele mai populare melodii ale tuturor timpurilor, lansate in urma cu peste 20 de ani de trupa Genius. Remake-ul vine cu un sound fresh…

- Inna, una dintre artistele cu cea mai mare priza la publicul tânar din România, se afla în aceste zile în vacanța alaturi de iubit. Cei doi au ales Dubaiul, iar fotografiile postate au adunat sute de mii de likeuri pe Instagram (e drept, i-au ajutat și ipostazele provocatoare…

- Romanii nominalizați la E! People’s Choice Awards Adelina Pestrițu a fost desemnata, in anul 2019, drept „Cel mai bun influencer din Romania” in cadrul galei E! People’s Choice Awards. A participat la evenimentul desfașurat la Los Angeles, pașind pe red carpet alaturi de vedete de la Hollywood. Ieri,…

- „Tot secretul e sa fii calm atunci cand viața ta e un haos”, scrie Ramona Olaru, asistenta Antena 1, in descrierea celei mai recente imagini postate pe Instagram. Starea, insa, nu ii este constanta, caci anterior a sarit cu jigniri violente care par a fi adresate fostului iubit, Cuza. Scandal și mesaje…

- Teatrul Excelsior anunta inceperea stagiunii pe canalul de Youtube si pe paginile de Facebook si Instagram, vineri, cand va difuza primele episoade ale seriilor sale de emisiuni-spectacol. "Luna septembrie aduce surprize de proportii pentru spectatorii Teatrului Excelsior! Indragitii actori revin in…

- Imagini filmate in prima zi de scoala arata cum invatamantul romanesc a ajuns complet la discreția improvizațiilor. Elevi au fost plimbati de educatoare cu mainile in jurul unei sfori, pentru a pastra distantarea sociala, impusa de autoritati. Imaginile au fost postate pe Facebook. „Doar in Romania…

- Chefi la cuțite 14 septembrie 2020 LIVE VIDEO. Chef Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai iubiți bucatari din Romania, acesta avand mai vine de jumatate de million de urmaritori pe pagina sa oficiala de Instagram. Surpriza la Chefi la cutite. Care dintre jurati a castigat amuleta cu numarul…

- Delia este una dintre cele mai cunoscute și urmarite artiste din Romania, aceasta avand aproximativ doua milioane și jumatate de urmaritori pe pagina sa oficiala de Instagram. Recent, cantareața a reușit sa iși surprinda fanii cu o postare complet neașteptata, in care a publicat un mesaj critic.