- Formula de start a lui Manchester United cu West Ham, in etapa #18 din Premier League, e una extrem de surprinzatoare. Centrul apararii e format din Jonny Evans (35 de ani) și Willy Kambwala (19 ani), un debutant absolut la echipa „diavolilor”. Primii 4 fundași centrali din lot au probleme medicale.…

- Managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, evalueaza trei atacanți din Germania, pentru mercato invernal. Specialistul in transferuri Fabrizio Romano susține ca este vorba despre Donyell Malen (Dortmund), Serhou Guirassy (Stuttgart) și Timo Werner (Lepzig). Manchester United incearca sa mai salveze…

- Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundaș central la FCSB, figureaza in lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție care va avea loc in Coasta de Fildeș, intre 13 ianuarie și 11 februarie 2024. Pana in vara acestui an, Siyabonga Ngezana a evoluat doar in țara natala, la…

- Echipa Newcastle United a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Manchester United, intr-o partida din cadrul etapei a 14-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputata sambata seara, potrivit Agerpres."Cotofenele" au marcat unicul gol al intalnirii de pe St James' Park…

- Andre Onana (27 de ani) s-a impacat cu șefii federației cameruneze, dupa scandalul de la CM 2022, insa s-a decis sa nu accepte convocarea la naționala. Nici Man. United nu va putea sa conteze pe el, pentru ca, potrivit regulamentelor FIFA, va fi suspendat pe perioada disputarii competiției. ...

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, a declarat ca este responsabil pentru ca echipa sa a irosit din nou un avantaj in Liga Campionilor, dupa ce a condus miercuri cu 2-0 in meciul din deplasare cu Galatasaray Istanbul, incheiat 3-3, informeaza Reuters.Doua din golurile gazdelor au venit…

- Esteban Orozco Fernandez este noul fotbalist al echipei FC Arges. Fundașul din Guineea Ecuatoriala are 25 de ani și a jucat ultima oara pentru Chindia Targoviște. Nascut in Zaragoza (Spania) aceasta joaca in centrul defensivei, dar poate juca și fundaș dreapta. In anumite surse pe internet il veți gasi…

- Tocmai „renegații” Harry Maguire (30 de ani) și Andre Onana (27) i-au adus lui Manchester United prima victorie in Champions League 2023/2024 (1-0 cu FC Copenhaga), intr-o seara in care Old Trafford l-a omagiat pe Sir Bobby Charlton. Planetele s-au aliniat marți pentru Manchester United. ...