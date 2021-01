Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Manchester United s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Angliei, dupa ce a învins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Liverpool, în 16-imile competitiei. "Cormoranii" au condus cu 1-0.Au marcat Greenwood ’26, Rashford ’48…

- Liverpool a terminat la egalitate cu Newcastle United, 0-0, miercuri, in deplasare, in etapa a 16-a a campionatului Angliei . „Cormoranii“ au avut o posesie uriașa a mingii, 73%, și ratari monumentale prin Mohamed Salah, Sadio Mane și Roberto Firmino. Campioana are doua victorii si trei egaluri in ultimele…

- Manchester United a urcat pe podium in Premier League dupa o victorie dramatica obtinuta in fata formatiei Wolverhampton Wanderers. A fost 1-0, marti seara, pe „Old Trafford“, in etapa a 16-a a campionatului Angliei. Marcus Rashford a adus victoria „diavolilor rosii“, cu un sut deviat nefericit de fundasul…

- ​Tottenham nu a reușit sa profite de pasul greșit facut de Liverpool. Dupa ce "cormoranii" au remizat cu West Brom, scor 1-1, formația pregatita de Jose Mourinho a înregistrat același rezultat, duminica, împotriva echipei Wolverhampton.Tanguy Ndombele a deschis scorul pentru…

- Campionatul englez de fotbal, „Premier League" continua in aceste zile de sarbatori, aproape fara intrerupere, primele șase partide ale rundei a 15-a disputandu-se sambata, 26 decembrie: Leicester City – Manchester United 2-2, Aston Villa – Crystal Palace 3-0, Fulham – Southampton 0-0, Arsenal Londra…

- Jocurile etapei a 15-a din campionatul englez de fotbal, „Premier League", sunt programate pe parcursul a doua zile. Primele șase meciuri vor avea loc sambata, 26 decembrie: Leicester City – Manchester United (de la ora 14:30), Aston Villa – Crystal Palace, Fulham – Southampton (amandoua de la ora 17:00),…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 7-0, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Angliei, anunța news.ro. Au marcat Minamino '3, Mane '35, Firmino '44, '68, Henderson '52 si Salah '81, '84.

- Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Walker, in minutul 28.