- Michael Oliver a arbitrat de patru ori Arsenal in acest campionat și „tunarii” au invins de fiecare data. Iar suporterii roș-albi cred ca el e talismanul lor diseara, contra lui Manchester City, in jocul decisiv pentru titlul Premier League. Numai ca, in trecut, londonezii au pierdut de 16 ori cu Oliver…

- Lamine Ghezali (23 de ani), extrema franceza a celor de la Dinamo, a comentat victoria obținuta de bucureșteni in fața Oțelului Galați, scor 3-0, in runda a treia din play-off-ul Ligii 2. Autorul unei „duble”, Lamine Ghezzali a spus ca se așteapta ca Dinamo sa continue pe un trend pozitiv și sa obțina…

- Arsenal a reușit o revenire magistrala in Premier League in fața lui Bournemouth și continua sa viseze la titlu! Conduși cu 0-2, „tunarii” au fost protagoniștii unui nou come-back miraculoas, cum se intamplase și acum doua saptamani, pe terenul lui Aston Villa (4-2). Pusa sub presiune dupa victoria…

- Presata de victoria obținuta de Manchester City cu Newcastle, Arsenal a reușit o victorie incredibila in duelul cu Bournemouth (3-2), la capatul unui meci in care „tunarii” au revenit de la 0-2.

- Manchester City a remizat pe terenul lui Nottingham, scor 1-1, și a pierdut șefia din Premier League in fața lui Arsenal. Pep Guardiola nu a putut fructifica avantajul capatat din victoria cu Arsenal, scor 3-1. Intr-o atmosfera cum rar gasești in Premier League, Manchester City a deschis tarziu scorul,…

- Kevin De Bruyne (31 de ani) a fost implicat intr-un incident cu Mikel Arteta pe parcursul meciului Arsenal - Manchester City 1-3. In prima repriza, la scorul de 1-1, De Bruyne l-a imbrancit pe Arteta pe marginea terenului. Belgianul s-a enervat dupa ce antrenorul lui Arsenal a lovit o minge care ieșise…

- Arsenal și Manchester City se infrunta miercuri, de la ora 21:30, intr-o restanța din runda cu numarul 12 de Premier League. Partida este programata la ora 21:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Digi Sport 2 și Orange Sport 2. ...

- Jucatorii de futsal de la CFR s-au deplasat la Buzau unde au disputat doua partide cu echipe din localitate, in doua competitii diferite, campionat si Cupa Romaniei. In prima partida, echipa timisoreana a intalnit prim-divizionara Luceafarul, intr-o partida contand pentru turul suplimentar din prima…