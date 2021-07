Manchester City are nevoie de eroul Euro 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei sunt la egalitate, 1-1 (0-0), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a 15 minute fiecare. Federico Chiesa…

- Federico Chiesa (23 de ani) e considerat eroul Italiei dupa victoria cu Austria, 2-1, ce i-a adus Squadrei Azzurra calificarea in sferturile de finala ale EURO 2020. Totul despre Italia - Austria, optimea de finala de la Euro 2020 Italia a avut viața grea contra Austriei, iar trupa care a defilat in…

- Dietmar Hamann, fost internațional german, a declarat ca starul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este ”imbecil”, dupa un gest tehnic de sfidare a adversarului la meciul contra Germaniei de la Euro 2020. În minutul 21 al partidei Portugalia - Germania din grupele Euro 2020, Cristiano…

- Real Madrid a anuntat oficial legitimarea fundasului stanga austriac David Alaba, care vine pe Stadionul Santiago Bernabeu dupa ce si-a incheiat contractul cu Bayern Munchen, conform news.ro Jucatorul de 28 de ani a semnat un contract de patru ani cu noul sau club si se va alatura oficial…

- ​Real Madrid a anuntat oficial legitimarea fundasului stânga austriac David Alaba, care vine pe Stadionul Santiago Bernabeu dupa ce si-a încheiat contractul cu Bayern Munchen.Jucatorul de 28 de ani a semnat un contract de patru ani cu noul sau club si se va alatura oficial echipei…

- Bayern Munchen ocupa primul loc in clasamentul celor mai puternice branduri de cluburi de fotbal din lume, conform ierarhiei pe 2021 de pe site-ul brandirectory.com, scrie news.ro Anul trecut, Bayern Munchen era pe locul 5. Clubul bavarez are un index de 91,9, in timp ce Real Madrid,…

- Manchester City a invins-o pe Crystal Palace, scor 2-0, in runda 34 din Premier League, iar trupa antrenata de Pep Guardiola este la un singur pas de un nou titlu pe taram britanic. Pep Guardiola a facut 8 schimbari in primul „11” fața de turul de pe Parc des Princes, dar Manchester City nu a avut probleme…

- ​Treizeci si noua de cluburi din primele doua ligi spaniole de fotbal au semnat un acord prin care îsi exprima opozitia fata de crearea unei Super Ligi europene, care sa faca concurenta actualei Ligi a Campionilor, a anuntat joi seara La Liga, la capatul unei reuniuni de urgenta dupa evenimentele…