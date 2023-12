Stiri pe aceeasi tema

- Taxe turistice noi in 2024. Numeroase orașe mari din Europa intenționeaza sa introduca taxe turistice incepand cu anul viitor. Pe lista se afla orașe precum Paris, Amsterdam, Barcelona și Madrid. Amsterdamul se pare ca urmeaza sa aiba cea mai mare taxa turistica din Europa, iar taxa de turiști pentru…

- Un sondaj recent arata ca 47% dintre romani asculta muzica populara, in timp ce numai 16% asculta rock. Per ansamblu, insa, fața de 10 ani in urma, preferințele muzicale ale romanilor s-au modificat ușor. Sunt cu 20% mai puțini romanii care asculta muzica pop și cu 13% mai mulți cei care asculta manele.…

- Odata cu apropierea iernii, crește și riscul de gripa, o infecție respiratorie imprevizibila, foarte contagioasa, periculoasa, care, poate provoca decese ca și Covid. Persoanele afectate de gripa au febra (in jur de 39 de grade Celsius), frisoane, starea de oboseala intensa, scaderea poftei de mancare,…

- Interdicția pentru „extremism” a „miscarii sociale internationale LGBT” a fost ceruta vineri de Ministerul Justiției din Rusia, fara a preciza daca este vorba despre o masura care vizeaza in general comunitatea LGBT+ sau anumite organizații specifice, relateaza publicația independenta rusa The Moscow…

- Inteligența este un factor important in rezolvarea iluziilor optice. Urmatorul test este o adevarata provocare chiar și pentru cei mai inteligenți oameni, deoarece necesita o observare atenta și capacitatea de a face diferența intre diferențele subtile. Gasește cifra 0 in doar 5 secunde Coeficientul…

- Probleme mari pentru partenerul lui Gica Hagi de la Farul Constanța, brazilianul Rivaldo, campion mondial in 2022. Acesta este anchetat in țara natala, deoarece ar fi finanțat o lovitura de stat. In acest caz mai apare numele unui alt jucator brazilian de fotbal faimos. Rivaldo este cercetat in Brazilia…

- Incepand de anul viitor, cateva milioane de pensionari vor ramane fara ajutorul acordat de stat in 2023, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a raspuns, astfel, intrebarilor venite din partea presei cu privire la viitorul ajutoarelor one-off. „Nu. One-off-ul a fost pentru ca am luat…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca a treia cerere de plata din cadrul PNRR va fi expediata pana la 1 noiembrie. El a subliniat ca procesul de pregatire a cererii de plata este incheiat. Intrebat cand va fi transmisa cererea de plata numarul 3 din PNRR, Marcel Ciolacu a precizat ca acest lucru se va intampla…