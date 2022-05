In ziua de pomenire a Sfantului Iacob Putneanul, 15 mai 2022, Manastirea Putna, locul in care se afla sfintele sale moaște, și-a sarbatorit, cu aleasa traire duhovniceasca, cel de-al doilea ctitor. In a patra Duminica dupa Paști, zi in care in Bisericile Ortodoxe este rememorata Vindecarea slabanogului de la Vitezda, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și […] The post Manastirea Putna și-a serbat cu evlavie al doilea ctitor – Sfantul Ierarh Iacob Putneanul first appeared on Suceava News Online .