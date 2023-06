Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 6 ani, victima a unui accident auto, in care soferul a fugit, a fost adusa la spitalul Sf. Maria. Din nefericire, ranile ii pun viata in pericol. "Din pacate nu sunt vesti bune. Pacienta este policontuzionata, stare extrem de grava, protezata respirator (ventilata mecanic). Prognosticul…

- Un barbat si un copil de noua ani, tata si fiu, au fost loviti vineri seara de un tren in tunelul Coramnic din Orsova, judetul Mehedinti. Cele doua victime se intorceau acasa de la pescuit in momentul accidentului. Ele au fost preluate cu targi tip lopata si saltea vacuum.

- Copilul in varsta de 11 ani a fost impușcat in ochi și este internat la clinica de oftalmologie a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iași. Medicii sunt rezervați in privința șaselor lui de a-și recapata total vederea la ochiul afectat, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, șef UPU-SMURD Iași, intr-o informare…

- Recent incoronata, Camilla reprezinta unul dintre subiectele principale ale ziarelor straine mondene – și nu numai. Oamenii de rand sunt interesați sa afle cat mai multe detalii despre cea care a devenit Regina a Marii Britanii. In circumstanțele date, in atenția publicului a revenit boala cumplita…

- Un minor de 13 ani din satul Fundarii Vechi, raionul Glodeni, a plecat de acasa la 25 aprilie 2023 intr-o direcție necunoscuta și pana la moment nu se cunoaște nimic despre el. Oamenii legii solicita ajutorul cetațenilor pentru a identifica locul aflarii copilului. Semnalmente: Inalțimea – 1.60 m, corpolența…

- CARAȘ-SEVERIN – In cele cateva zile de sarbatoare, tabloul rutier al județului este unul impresionant dintr-un motiv trist. Inconștiența la volan, și nu doar acolo, a tras, de Iepuraș, amenzi de 175.000 de lei și cateva zeci de dosare penale, predominand infracțiunile contra persoanei, contra patrimoniului…

- In piete si supermarketuri e agitatie, toata lumea vrea sa puna pe masa de Paște bunatați tradiționale. Oamenii sunt mai atenti la buget ca niciodata, pentru ca totul costa dublu fata de anul trecut, dar medicii le atrag atenția sa fie atenți și la calitatea produselor cumparate. Mai sunt doar cateva…

- De Ziua Mondiala a Teatrului, presedintele UNITER Dragos Buhagiar a transmis un mesaj prin care sustine un teatru care sa fie al tuturor "nu prin razboi, ci prin valoare, nu prin lupta, ci prin arta"."Draga teatrule… Iti scriu intr-o perioada in care in lume oamenii se lupta pentru viata, in care…