Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 20 decembrie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizați de mama unei femei de 25 de ani, din Leordina IVAȘCU MIHAELA cu privire la faptul ca, in data de 26 octombrie 2023 a plecat de la domiciliu, la munca in Spania, iar din data de 12 decembrie 2023 și pana in prezent…

- Miercuri, 20 decembrie, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Leordina au fost sesizați de mama unei femei de 25 de ani, din Leordina IVAȘCU MIHAELA cu privire la faptul ca, in data de 26 octombrie 2023 a plecat de la domiciliu, la munca in Spania, iar din data de 12 decembrie 2023 și pana in prezent…

- Ancheta in cazul ei treneaza pentru ca INML nu a finalizat analizele de sange care atesta daca a consumat sau nu droguri. Peste doua zile, jandarmerita va intra din nou in concediu de odihna.Inca de luni s-a intors la serviciu Andreea Bumbac. Este tot in cadrul Brigazii Speciale a Jandarmeriei si…

- *** SC Grandemeris SRL angajeaza tehnician veterinar in Napradea. Relatii la numarul de telefon 0740 051737. *** Caut doamna pentru ingrijire varstnic in Zalau, program flexibil. Telefon 0742 138820.

- *** Caut persoane pentru intretinere spatii verzi in Austria. Cazarea, transportul si mancarea sunt gratuite. Ofer pentru inceput 1.500 euro. Rog seriozitate. Telefon 0744808339, 0043676534682. *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** Școala Auto OVY PROFI SRL ofera cursuri pentru obținerea permisului de conducere cat. B la cel mai bun…

- Ghenadie, un adolescent de 13 ani din Chișinau, a plecat de acasa in dimineața de 21 octombrie și nu s-a mai intors inapoi. Tatal baiatului a povestit ce s-a intimplat in acea zi, dar și care ar fi fost motivul ca minorul a plecat de acasa, transmite TV8 La ora 7:45, Ghenadie a ieșit pe poarta casei…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 559 de posturi vacante, din care pentru: studii superioare – 12; persoanele calificate in diverse meserii – 486; muncitori necalificati – 61; Dntre acestea menționam:…