Managerul Spitalului Județean Botoșani, demis din funcție după ce o femeie însărcinată a murit sub ochii cadrelor medicale Managerul Spitalului Județean din Botoșani, Iulian Angel Calin, a fost eliberat miercuri din funcție, a anunțat in urma cu cateva minute Consiliul Județean Botoșani. Demiterea vine dupa decesul tinerei de 25 de ani in maternitatea spitalului. Acest caz a indignat opinia publica din Romania, iar mai multe zile oamenii au protestat in fața maternitații. „Am luat decizia incheierii mandatului domnului Iulian Angel Calin la conducerea Spitalului Județean de Urgența „Mavromati” Botoșani. Conducerea interimara Spitalului Județean de Urgența „Mavromati” Botoșani va fi asigurata de catre doamna doctor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

