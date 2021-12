Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iaşi: „Am externat ultimul bolnav de Covid" „A doua oara anul acesta rasuflam (ironic, nu?) ușurați fiindca am externat (din nou) ultimul bolnav de Covid-19. Plecand pe picioarele sale, am privit din nou, ca intr-un morbid deja-vu, cum ne imbatam cu gandul ca poate “e gata”, “se termina”, am scapat. Dar se aduna nori grei deasupra Europei și ne este frica sa nu sarbatorim prematur", a scris pe Facebook managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi.Acesta a adaugat ca nu vrea sa mai auda zgomotul compresoarelor din statia de oxigen.„Ce n-aș da sa nu mai aud motoarele compresoarelor din stația de oxigen gemand de extenuare, salvarile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

